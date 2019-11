Carrusel Confidential: el extraño paso de Ansu Fati por la Sub21

Es un tema del que se habla mucho en los vestuarios de la ciudad del fútbol de Las Rozas. La implicación del chico está fuera de toda duda, pero los entrenadores de la federación, con David Gordo al frente, creen que fue un error no llevarle al mundial sub 17. En Las Rozas, a toro pasado, se califica como un error la gestión del caso Ansu Fati.

Luis De la Fuente no comparte la visión de Rober Moreno, que le llegó a meter en una prelista. De La Fuente no le ve aún para la absoluta, algo que deslizó públicamente, y de hecho no le ha puesto casi con la sub 21. Tanto es así, que si no juega con el Barça no irá a los JJOO de Tokyo.

Además, estas decisiones sobre Ansu Fati que han mezclado lo deportivo con lo político crean malestar entre los jugadores de La Rojita. Les cae bien Ansu, dicen, pero "no entienden que tenga tratamiento de estrella, que tire la primera falta que tiene, o que no conceda entrevistas como hace el resto".

Esta Sub-21 cada vez hace más ruido. A Manu García, por ejemplo, le llueven las ofertas, con el Betis muy interesado en su fichaje, y a Gonzalo Villar podría repescarle el Valencia en Enero.

Setién está dando largas al Milan

Lo viene haciendo desde hace semanas. El histórico club italiano no pasa por su mejor momento y se ha puesto en contacto con el entrenador español en varias ocasiones desde que empezó la temporada.

Ya llamaron a su representante, del que ahora hablaremos, cuando destituyeron a Giampaolo en octubre. Y ahora que con Pioli tampoco levantan cabeza, el teléfono ha vuelto a sonar. Pero Setien, que como contó Santi Ortega en Carrusel, irá al Betis si cae Rubi, no termina de decir que si, ni que no. Básicamente, están dando largas.

Aquí está jugando un papel fundamental todo un personaje: su representante. Que no es muy conocido pero que ahora te lo descubre Carrusel Confidential. Estamos hablando de Eduardo Crnjar, un representante de 29 años de edad.

Y con una historia curiosa: empezó como vendedor de coches en Milán, se hizo íntimo amigo de Muntari, comenzó a representarle a él y después a Boateng, y con la llegada de este a Las Palmas conoció a Quique Setien, al que al poco tiempo comenzó a representar. Con buenos contactos en Italia, Eduardo está siendo el encargado de enfriar las conversaciones con el Milan a la espera de Quique Setien se decida.

Un agente brasileño se hace fuerte en España

Hablamos de Fabiano y su exitosa Un1que Football, que ayer fueron protagonistas en el Bernabéu porque representan a Rodrygo Goes, del Madrid, y William José, de la Real. El despacho que han montado en Madrid funciona cada vez mejor, supera en actividad a la oficina de Milán, y en nada tendremos muchas noticias sobre ellos.

Según el Real Madrid, son una de las claves para la explosión de Rodrygo. Con una familia normal, centrada, y unos agentes que no le ponen pájaros en la cabeza. Eso, entre otras cosas, le diferencia de Vinicius y de otros jugadores brasileños.

Tanto es así que podemos poner el ejemplo de Reinier Jesús, por el que se pegan Atleti, Barça y media europa, y que fue invitado a conocer Valdebebas antes de cerrar a Rodrygo. Finalmente vino Goes, algo de lo que se presume en Chamartín.

El mercado brasileño está en auge, con los cuatro clubes champions de nuestro país viajando estas semanas a Río y São Paulo para firmar jugadores como el propio Reinier o Bruno Guimaraes, y avisamos en Carrusel Confidencial que cada vez tendrá más fuerza esta agencia en los traspasos que se hagan entre Brasil y España.

El culebrón del próximo verano en Alemania ya tiene nombre

El de Alexander Nubel. El portero de Schalke y que a nuestros oyentes igual les suena por ser el portero de Alemania en la pasada Euro Sub21 que les ganamos en la final.

Nubel acaba contrato en verano y ya parecía la típica operación del Bayern que siempre pesca en Alemania como ya hizo con Lewandowski, Hummels, Gotze en pasados veranos. Pero nos cuentan que se le está complicando la negociación.

El buen nivel de las últimas semanas de Neuer ha levantado dudas tanto en el Bayern para hacer el esfuerzo de ficharle como en el propio Nubel que no ve claro el relevo a corto plazo en la portería.

Total, que de esas dudas en la operación han tardado muy poquito en informar los intermediarios a otros grandes clubes de Europa que ven ahora abierta la opción de fichar a un gran portero de futuro a coste cero.

Son movimientos soterrados que se dan por estas fechas, porque en un mes Nubel será libre para negociar su futuro y aunque el Bayern sigue en la pole ya hay varios equipos, sobre todo de Inglaterra, tocando a su puerta.