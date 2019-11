La polémica pancarta mostrada por los jugadores galeses en las que se hablaba de las prioridades de Gareth Bale -Gales, golf, Madrid. Por ese orden- ha sido protagonista de la comparecencia de Thibaut Courtois y Zinedine Zidane en la víspera del partido de Champions de este martes entre el Real Madrid y el PSG.

El portero ha querido restar importancia a la polémica recordando que el incidente ha pasado en la selección, y no en la dinámica del club. "Lo que queremos es que Bale dé todo en los partidos y entrenamientos y no puedo pedirle más. El Bernabéu puede tener su opinión pero yo no soy nadie para hablar de eso", ha señalado.

"Es lógico amar a tú país y eso va antes de dónde estás jugando. Ahí le han vacilado un poco. En la euforia él estaba feliz, pero Bale es un profesional, se cuida al máximo y ya vimos el sábado cómo jugó. Él está al cien por cien aquí", ha añadido.

Revancha del PSG. "Ese partido [la derrota en París] nos valió para aprender. Hemos mejorado mucho últimamente. Nos enfrentamos a un gran equipo y estamos en un gran momento. No hay revancha. Solo queremos ganar a un equipo que puede ganar la Liga de Campeones".

Interés del equipo francés. "Tengo mucho respeto por el PSG. Es cierto que cuando estaba en el Chelsea preuntaron por mí pero yo estaba centrado en volver a Madrid. El PSG es un gran club pero estoy muy contento aquí".

Las críticas que ha recibido. "Lo único que puedo hacer es dar el máximo para intentar estar en el corazón de los madridistas. Pero eso se gana en el campo, no con palabras, ganando partidos y títulos [....] Como portero no puedes perder la confianza en ti mismo. Yo pienso en mí, escucho al míster, y no en lo que se dice".

Zidane: "Corazón, cabeza y fútbol"

Partido ante el PSG. "Hace falta corazón, cabeza, concentración y fútbol. Queremos hacer un buen partido y vamos a necesitar un poco de todo. Es un partido importante ante un rival que lo va a hacer muy bien".

Revancha. "Es cierto que hemos mejorado pero no va a ser una revancha. Solo queremos mostrar nuestra calidad y continuar con la regularidad que estamos manteniendo. Marcamos muchos goles y no estamos recibiendo".

Mbappé. "Mañana viene como rival. Lo que me importa es lo que vamos a hacer nosotros. Sabemos el jugador que es y la importancia que tiene en su equipo y tenemos que estar preparados". Preguntado sobre si el francés se puede enamorar del ambiente del Bernabéu en este partido de la Champions, el técnico ha contestado así: "Yo estoy ya enamorado de él. Primero, como persona porque ha venido aquí a hacer una prueba hace mucho tiempo [...] Es el rival. No puedo decir más".

Gareth Bale. "Mañana es un partido importante para todos. Para él, lo mismo. Lo que queremos es hacer un gran partido. Tenemos que estar preparados. Ellos están haciendo una temporada magnífica y la exigencia va a ser superior a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Nos gusta jugar contra equipos buenos y tenemos que estar preparados. Yo el primero".

Pitos a Bale. "No sé [si le afectan]. Hay que preguntarle a él directamente. Él está con nosotros para jugar un partido de fútbol. No sirve de nada que te diga una cosa u otra".



Pitos a Ramos. No es que me sienta mal o bien. Nuestra afición es importante, es un plus. Si están con nosotros el jugador lo nota en el campo. Pasó eso porque quieren ver jugar bien a su equipo. Pero luego estuvieron con el equipo. Es lo que queremos del minuto 1 al 90.

La mejora del equipo. "No lo considero una victoria personal. La situación puede cambiar otra vez. Depende de nuestra capacidad de jugar bien, meter goles, no encajar... No es una situación personal. Estoy bien porque veo al equipo cada día mejor y eso es lo que me interesa".

Valverde y Rodrygo. "Han demostrado qe están preparados para este desafío de jugar en el Real Madrid. Tienen el nivel de la plantilla, tienen sus oportunidades y lo han hecho bien cuando han tenido minutos. Tienen muchas ganas de progresar y me gusta verlos así".