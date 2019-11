Muere Imam, la última rinoceronte de Sumatra de Malasia / ()

Con la muerte de Imam, la última rinoceronte de Sumatra en Malasia, queda extinta esta especie en el país asiático. La rinoceronte ha fallecido en una reserva natural de la isla de Borneo a causa de un cáncer a la edad de 25 años.

El departamento de Vida Salvaje ha informado de que el animal había comenzado a sufrir fuertes dolores provocados por los tumores cancerígenos que tenía la rinoceronte. Finalmente, Imam ha muerto este sábado antes de lo que esperaban. Tenían previsto suministrarle morfina para paliar los dolores que padecía, pero ha muerto antas de que se iniciaran el tratamiento.

Augustine Tuuga, director del departamento de Vida Salvaje, en conversación con el periódico Malay Mail ha confirmado que \sabíamos que estaba sufriendo mucho dolor por la presión de los tumores en la vejiga". Con la muerte de Iman, oficialmente queda extinta la especie en el país.

En Malasia ahora esperan poder gestar rinocerontes con algún óvulo de Imam para fecundarlo 'in vitro', una técnica que no ha dado sus frutos, hasta la fecha los distintos intentos no han tenido éxito. Tras la muerte de Iman, en el único país donde viven ejemplares de esta especie es Indonesia. Se estima que quedan entre 30 y 80 rinocerontes.