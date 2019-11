La frase del diputado de Teruel Existe sobre los nacionalismos que Aitor Esteban no supo contestar

El programa 'Salvados' de La Sexta dirigido por Gonzo ha reunido a todos los representantes de los partidos minoritarios que han sacado al menos un escaño en las últimas elecciones generales: Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PNV), Ana Oramas (Coalición Canarias), Tomás Guitarte (Teruel Existe) y Ana Pontón (Bloque Nacionalista Galego). Durante el episodio de este domingo los políticos debatieron sobre varios temas, entre ellos las negociaciones que sus partidos están teniendo con el PSOE para dar su apoyo a Pedro Sánchez.

Sin embargo, fue el tema nacionalista el que acabó destacando por encima de otros, sobre todo cuando Tomás Guitarte de la plataforma Teruel Existe se dirigió al dirigente vasco Aitor Esteban. "El nacionalismo, con perdón, nos parece cosas de ricos. Nosotros luchamos por la supervivencia de un territorio. Nos parece filosofar, primero necesitamos comer y luego filosofar (...) Cuando oyes hablar de determinados planteamientos que ni se nos ocurren", explicó el aragonés que solo le cortó el líder del PNV con un "ni se os ocurría aunque fuerais ricos".

"No deberíamos estar agradecidos a un estado que nos ha ignorado y que no ha planificado las infraestructuras que nos corresponde. El estado español ha sido para unos cuantos, para otros no ha sido nada, ha sido el olvido", concluyó el diputado de Teruel Existe ante la atenta mirada de Gonzo, Rufián y compañía.

