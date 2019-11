Filipe Luis: "Echaré de menos jugar en el Atleti hasta los 80 años"

El lateral brasileño Filipe Luis Kasmirski fue entrevistado este martes en SER Deportivos para analizar su triunfo en la final de la Copa Libertadores con el Flamengo apenas unos meses después de dejar la disciplina del Atlético de Madrid.

Últimos minutos de la final: "En el minuto 88 conseguimos empatar, no veíamos el tiempo, no sabíamos cuánto faltaba... Y empatamos el partido y dos minutos después remontamos y nos dijeron que había pasado el tiempo. Muy rápido y casi sin merecerlo"

Sensaciones: "Ha sido increíble, una final dificilísima y rarísima, pero todas son momentos de mucha tensión. Las que son raras son las de la Europa League que ganamos 3-0"

Celebraciones: "En el Atleti todo es mucho más organizado, aquí ha sido un millón de personas con el camión que se pone en Carnaval y la policía abriendo a la gente... yo no sabía que existía todo esto. Se nota que eran tantos años sin que el club ganara nada, 38 años sin la Libertadores, una fiesta maravillosa"

Sus últimos años: "Me siento afortunado por vivir la mejor etapa del Atleti y ahora la mejor etapa del Flamengo"

Echar de menos al Atlético: "Todos del Atlético me han escrito y me han felicitado. Les tengo muchísimo cariño, ahora voy a pasar un mes en Madrid y voy a pasar por el club. Les echo mucho mucho de menos. Uno ya hizo raíces allí y con la gente. Da igual lo bien que estés en otro sitio, siempre lo vas a echar de menos".

Momento del Atlético: "Todos los equipos del Cholo pasan por momentos de dudas al principio, pero él sabe corregirlo y volver a lo de siempre: mucho trabajo y todo el mundo corriendo en el campo, luego la gente tiene mucha calidad y el gol llega. Cuando el equipo se sienta más sólido las victorias llegarán con total tranquilidad".

Joao Félix: "Tiene el talento puro, es el tipo de jugador que suele triunfar y ser ídolo máximo. Con el cambio que ha pegado en su vida, también a nivel personal, y venir a una institución como el Atleti con la presión que conlleva eso, hay que entenderle y explotar su talento. Él tiene que entender que tiene que participar en el juego y entrar en un sistema que no es fácil entrar con jugadores que llevan muchos años juntos".

Griezmann: "Le tengo un cariño estupendo, ha dado muchísimo al grupo dentro y fuera del campo. Hacía fuerte al vestuario y deja la marca. El vestuario lo siente. Él sintió que su etapa había acabado, quería dar el paso al Barcelona y jugar con Messi y aún no ha encajado, pero tiene una capacidad de adaptarse, una calidad y una capacidad de finalizar las jugadas como pocos en el mundo. El Barcelona ahora no está en un gran momento, él necesita un poco más del equipo, pero hay tantísimos problemas aunque vayan primeros que acaba siendo difícil que encaje".

Recuerdos del Atlético: "Echaré de menos jugar en el Atleti hasta los 80 años. Recordaré el Calderón, que lo han derribado, y también el Wanda. Es muy duro el día que un jugador acaba de jugar. Recuerdo tantos momentos, desde el túnel de la M-30, el vestuario, el pase al Wanda, cada mañana de entrenamientos... Siempre está la posibilidad de un día volver a trabajar en el club"

¿La Libertadores compensa las Champions perdidas? "No, no quita esa espina, la Champions siempre estará ahí y yo no la gané, pero no voy a dejar de intentarlo, sea como entrenador o como parte del cuerpo técnico de un club. Lo voy a intentar hasta que pueda. La Libertadores es otro título, y siempre donde voy quiero ser campeón y hacer historia".