'Vergüenza': teaser, fecha de estreno y sinopsis de la tercera temporada

El próximo 14 de febrero de 2020, Movistar Plus estrenará la tercera temporada de 'Vergüenza', la comedia creada por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany.

Más compleja, adictiva, disfrutable. Ahora la @verguenza llega a una dimensión nacional. ¡El próximo 14 de febrero estrenamos la T3 de #VergüenzaLaSerie!👏👏👏 pic.twitter.com/l5MVX59YvH — Movistar+ (@MovistarPlus) November 26, 2019

La serie, ganadora de cuatro Premios Feroz además del Fotogramas de Plata y el premio de la Unión de Actores y Actrices para Malena Alterio, tendrá seis nuevos episodios en los que la vergüenza alcanza una dimensión nacional. Jesús se hace famoso debido a una metedura de pata con su hijo adoptivo Yusuf. Un gran evento que colocará a sus protagonistas en situaciones más extremas, y que será el comienzo de una trama más compleja, adictiva y disfrutable, que se abre a nuevos géneros como el thriller.

Junto a Javier Gutiérrez (Jesús) y Malena Alterio (Nuria) en el papel de la pareja protagonista, de nuevo volveremos a ver a Yannick Nguenkam (Yusuf), Vito Sanz (Óscar), Miguel Rellán (Carlos), Lola Casamayor (Mari Carmen), Enric Benavent (Francisco), Resu Morales (Aurora), Pol López (Francisco), Teresa Cuesta (Vanessa) y Teresa Hurtado de Ory (María).

Las actrices María Hervás ('El Pueblo', 'Paquita Salas') y Ana Gracia ('La Zona') se incorporan en esta tercera temporada en los papeles de Mayte, la nueva compañera de trabajo de Nuria, y de Esperanza, novia de Carlos.

Notas de los creadores

"Cuando veas la primera escena de la tercera temporada de 'Vergüenza', ya no podrás no haberla visto y creemos que el espectador llegará al final del último episodio sin un respiro. Sin embargo el objetivo de la temporada no es dar más vergüenza que las anteriores sino ser la más compleja, compacta y disfrutable, abriéndose a otros géneros como el thriller policíaco para enganchar al espectador.

Hemos pretendido sorprender a los fans, que no sepan por dónde les vamos a ir llevando. La temporada empieza con Jesús haciéndose famoso en toda España a su pesar, contando 'likes', codeándose con 'celebrities' y regodeándose en el "que hablen de mí aunque sea mal".

A partir de ahí la trama va adquiriendo la forma de un tablero de Cluedo, en el que todos son sospechosos de haber hecho algo irreversible y en el que Jesús se verá obligado a confrontar definitivamente su propio sentimiento de vergüenza. Lo cómico y lo trágico se dan la mano en una culminación heroica.

Nos hemos separado sin prejuicios de las tramas y mecanismos habituales de la serie para al final reencontrarnos con el punto de partida, la esencia primigenia de nuestro concepto: ¿hasta dónde se puede llegar por vergüenza?

Esta temporada de 'Vergüenza' va a ser de ésas que mejor no contar a los amigos para no hacer 'spoilerings'. Lo que sí podemos decir es que habrá persecuciones, retratos-robot y sirenas de policía".

Sinopsis oficial de la T3 de 'Vergüenza'

Jesús pierde los papeles con Yusuf delante de toda España y lo que antes eran pequeñas inconveniencias sonrojantes, ahora es un tropiezo mayúsculo que coloca al protagonista de 'Vergüenza' como el hombre más odiado de España. Jesús es, inevitablemente, la vergüenza nacional. Una situación explosiva con consecuencias imprevisibles para él y para Nuria.