La Justicia reactiva la investigación contra Infancia Libre y su presidenta

María Sevilla, presidenta de la Asociación Infancia Libre que investiga la Fiscalía, ha recibido un doble mazazo judicial. Una juez de Plaza de Castilla la sienta en el banquillo por un delito de sustracción de menores después de que se saltara el régimen de guarda y custodia que un juzgado de Valdemoro acordó para el hijo de su expareja. Tanto él como la Fiscalía le acusan de un delito de sustracción de menores.

El fiscal pide tres años y medio de cárcel porque considera que María Sevilla "se llevó al menor con la intención de no entregarlo en ningún momento al padre" a quien la Justicia había concedido la guarda y custodia. Añade que "la acusada y el menor se instalaron en distintos puntos de España sin que el padre del menor tuviera conocimiento de donde se encontraban" hasta que fue detenida en el marco de la investigación policial abierta contra Infancia Libre, la asociación que dirigía, y por la que fueron detenidas otras tres madres más.

En el marco de esa otra investigación que ya ha sido remitida a la Fiscalía por parte de la policía, María Sevilla ha sido citada a declarar el próximo viernes. El Ministerio Público le atribuye un presunto delito de organización criminal.

Niega la organización criminal

La presidenta de Infancia Libre remitió a la Fiscalía un escrito el pasado verano cuando conoció la existencia de esta investigación, según han señalado a la Cadena SER fuentes jurídicas. María Sevilla niega el delito de organización criminal que le atribuye la policía y niega que interpusiera denuncias falsas contra su expareja. El escrito recuerda que la primera denuncia por abusos la interpuso la Fiscalía. A esta primera le siguieron otras tres y todas acabaron archivadas. Junto al escrito, Sevilla presentó una veintena de informes médicos y psicológicos que avalan que el menor se quede con su madre.

Además, afirma que esa acusación de la Fiscalía es imposible. Dice que la única finalidad de la asociación y de las madres era denunciar ante las instituciones que el sistema desprotegió a sus hijos víctimas de abusos sexuales por parte de sus padres. "Infancia Libre no es ninguna banda criminal, ni somos terroristas, ni pertenecemos a ISIS como pareció cuando me detuvieron con 16 policías, de madrugada, a punta de pistola, reventando paredes y ventanas con dos niños pequeños dentro de casa", señala María Sevilla en declaraciones a la Cadena SER. La misma desprotección de la que ha alertado, destaca, la ONU, la Comisión Europea y Save The Children.

En su caso, asegura que los más de quince profesionales que han intervenido, han apreciado indicios de abusos sexuales y sostiene que el informe policial está lleno de mentiras y falsedades contra ella y el resto de mujeres implicadas. María Sevilla niega la acusación de denuncias falsas y recuerda que la asociación se creó años después de cada una de las madres empezase por su cuenta el proceso judicial.