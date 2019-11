Meunier: "Nunca haría daño a Hazard"

El jugador del PSG Thomas Meunier, quien lesionó en la noche del martes a Eden Hazard, ha aprovechado para disculparse públicamente en el diario de su país 'Dèrniere Heure', con su compatriota.

La jugada fue rápida, y a pesar de que parecía involuntaria la patada a destiempo sorprendió por tratarse de dos compañeros de los Diablos Rojos. Thomas Meunier se disculpó tras lo ocurrido y afirmó que intentó contactar con Hazard tras el partido sin éxito: "Estoy muy triste. Intenté hablar con él después del partido, pero no pudo cogerme el teléfono. Hablé con tres compañeros suyos y me dijeron que estaba bastante tocado". A pesar de no poder hablar con él, aprovechó cuando se cumplieron 48 horas para hacerlo de manera pública.

A pesar del nerviosismo del lateral de la Selección dirigida por Roberto Martínez, la lesión que provocó que Hazard se retirase del encuentro haciendo el silencio del Bernabéu, no fue más allá de una contusión. Así esperó lo lamentó su compañero de la Selección Belga: "Yo nunca quiero hacer daño y menos a Eden Hazard, que además está encontrando su mejro nivel. Cuando el Real Madrid contacta contigo no es por casualidad, Hazard es muy bueno"