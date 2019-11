"Eurovisión es demasiado gay": Hungría se retira del festival entre acusaciones de homofobia

Hungría no participará en la próxima edición de Eurovisión. Así lo ha dado a conocer recientemente la cadena pública MTVA, que es la encargada del festival en el país como miembro de la Unión Europea de Radiodifusión. A pesar de que no se ha dado ninguna razón oficial para la retirada, fuentes de la cadena consultadas por The Guardian apuntan a que se han retirado del concurso porque el gobierno considera el certamen "demasiado gay".

En la actualidad, los medios públicos en Hungría están estrechamente vinculados con el gobierno, llegando a ser fundamentales a la hora de difundir mensajes en torno a la migración. Debido a ello, uno de los empleados de la cadena asegura que Hungría no participará en el certamen porque está asociado con la cultura LGTBI: "El Gobierno desaconseja la cobertura positiva de los derechos LGTBI en los medios de comunicación, salvo la cobertura anual del Orgullo de Budapest".

Hungría y el aumento de la retórica homofóbica

Desde que Viktor Orban llegar al gobierno, la retórica homofóbica en el país no ha dejado de crecer. Principalmente durante este último año, cuando el primer ministro del país lanzó la iniciativa Family First. Una iniciativa, destinada a ayudar a las familias tradicionales y fomentar el nacimiento, que ha generado gran controversia en el país.

A pesar de que Orban se ha mantenido alejado de esta retórica homofóbica, su círculo más cercano ha protagonizado declaraciones incendiarias. Entre ellos e presidente del Parlamento húngaro, el ultraconservador László Kövér, quien comparó la adopción entre personas del mismo sexo con la pedofilia el pasado mes de mayo: "Desde un punto de vista moral no hay ninguna diferencia entre el comportamiento de un pedófilo y los que piden esto el matrimonio gay y la adopción homoparental".

"Eurovisión es una flotilla homosexual"

También uno de los parlamentarios del partido Fidesz de Orbán, quien pidió boicotear a Coca-Cola después de que la marca lanzara una campaña publicitaria con fotografías de una pareja gay. Pero no fueron los únicos. Recientemente, el comentarista progubernamental András Bencsik se refirió a Eurovisión como "una flotilla homosexual". De hecho, llegó a insinuar que el gobierno debería desligarse de este certamen para "garantizar la salud mental de la nación".

En dichas declaraciones, Bencsik aseguró que Eurovisión es un certamen protagonizado por "travestis gritando y mujeres barbudas". Por esa misma razón, el periodista afín al gobierno de Orban pidió que Hungría se desligara de Eurovisión. Sin embargo, la cadena de televisión no ha querido revelar las razones por las que abandona el concurso.