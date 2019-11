José María Giménez, coronado como mayor 'trol' de la historia por Broncano en La Vida Moderna

José María Giménez es el mayor 'trol' de la historia del deporte y lo hemos descubierto gracias a David Broncano, que en su monólogo inicial de La Vida Moderna ha hablado de las tácticas del uruguayo para desconcentrar a sus rivales.

Broncano cita las declaraciones del colombiano Radamel Falcao, en las que cuenta alguna de las argucias de Giménez y que utiliza durante los partidos. "La primera vez que jugué contra él me volvió loco, no paraba de hacerme preguntas", señaló el exjugador del Atlético de Madrid.

"Nada más empezar el partido me preguntó que qué coche tenía y cuando se lo empecé a explicar ya me había quitado el balón", reconoció Falcao. "Luego me preguntó por qué las banderas de Colombia, Venezuela y Ecuador tenían los mismos colores", continuó el ariete colombiano.

"Cuando me volví loco es cuando me vino en un córner y me preguntó si septiembre se escribía con p o sin p", concluyó Falcao sobre las preguntas que le hacía Giménez para desconcentrarle. Sin duda, un auténtico 'trol' que seguramente no haya conquistado solo a Broncano.