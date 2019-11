Zidane: "Vinícius no se va a marchar"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa horas antes de que el club blanco se enfrente al Alavés en Mendizorroza, siendo el nombre de Vinícius el que más ha salido a la palestra tras haberse quedado fuera de la convocatoria en las últimas jornadas.

Vinícus: "No se va a marchar, se va a quedar aquí. Es jugador de la plantilla y últimamente no ha jugado mucho pero va a contar. No es su momento ahora pero puede serlo en el futuro y va a aportar al equipo".

"Hay otro que entra en la convocatoria y que juega, como por ejemplo Rodrygo. Cuando tienes 26 jugadores, hay algunos que se tienen que quedar fuera de la convocatoria. Vamos a tener mucho más partidos y estará preparado cuando le toque".

"Lo que ha cambiado es que están Hazard y Rodrygo y lo están haciendo bien. Él entrena bien pero de momento hay otros jugadores importantes que están a muy buen nivel".

Benzema: "Todos los madridistas están orgullosos de lo que hace Karim y eso es lo que nos tiene que importar, da igual que no esté entre los 50 mejores jugadores del año, son otros los que eligen y ahí no me meto".

Su Balón de Oro: "Yo tengo los mejores, siempre lo digo y lo voy a decir. Todos los jugadores que han pasado han sido los mejores, es el club más grande del mundo y no te puedo decir a nadie en particular".

Situación Modric: "Modric es Modric y nada va a cambiar aquí. Fede Valverde es un jugador joven que está progresando, Isco cada vez que sale lo hace bien y el marrón es mío. Ellos saben que mi filosofía no va a cambiar, no estamos aquí para ganar un partido, estamos aquí para ganar cosas y quiero contar con todos".

Estancia Real Madrid en el Clásico: "Contamos con jugar pero luego llegará el momento y veremos si se puede o no. No se quién yo para decir si se va a disputar o no. El 18 tenemos que estar ahí para jugar y veremos más adelante lo que va a pasar".

Lesión Hazard: "De plazos no puedo decir nada porque depende del día a día. No es nada importante, es un golpe fuerte y es una pequeña torsión".

Pitos a Bale: "Yo creo que lo más importante para nosotros es estar ahí y aportarle cariño al jugador, ellos son los más importantes. En el caso de Gareth, nosotros estamos con él y la gente también y eso no debe influir en el juego. La dificultad forma parte de la vida de un futbolista".

Situación Brahim y Mariano: "Eso lo veremos en enero, si se pueden ir en el mercado de invierno y es verdad que han jugado muy poco. Es la situación a día de hoy. De momento cuento con ellos y están entrenando bien y están listos si les convocamos".

Militao: "Tiene muy buen futuro y es verdad que es el tercer central de la plantilla pero voy a contar también con él".

Atleti-Barça: "Lo más importante es el partido de mañana ante el Alavés, seguir sumando y el resultado del otro equipo lo veremos. Yo voy a ver el partido porque me gusta el fútbol".