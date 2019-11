El exportero brasileño del Milan, Dida, ha atendido a La Graderia del Balcó de Ser Catalunya en la presentación de la Gira Mundial Legends of Style, que llevará a diferentes exjugadores de Barça y Milan por diferentes partes del mundo, a disputar partidos amistosos.

Dida, actualmente entrenador de porteros de los juveniles del Milan, ha invitado a su compatriota, Neymar, a volver al Barça para seguir mejorando. Además, considera que Messi debe recibir el lunes próximo el sexto Balón de Oro de su carrera y cree que Alisson, portero del Liverpool, es mejor que Ter Stegen.

El juego del Barça

"El Barcelona ha cambiado desde hace unos años hacia aquí, pero sigue siendo uno de los mejores. Tiene a grandísimos jugadores, se ve que sigue queriendo jugar bien, creando oportunidades… pero sufre un poco más en fase defensiva".

"Cuando no tienen balón, antes hacían presión muy alta, ahora no la hacen tanto… pero el fútbol es así, los otros equipos cambian cuando se enfrentan al Barça para hacerles daño y cuesta".

Leo Messi

"Para parar a Messi lo primero que haría es ponerle siempre a dos jugadores cubriéndole a donde vaya (ríe). Es importante eso. Tengo la sensación que corre más con balón que sin balón y hacer un planteamiento preventivo contra él es importante. Es muy bueno, si le das una oportunidad disfruta".

"Para mí es el mejor del mundo. Si marca como él, mientras no tiene el balón descansa, hace las cosas fáciles… para mí sí merece tener este Balón de Oro".

"¿Barrera contra Messi? Si está Messi seguramente le meto barrera, porque es muy bueno poniéndola a la escuadra. Yo era un portero que no me metían muchos goles de falta, si no recuerdo mal solo me metieron dos goles en toda mi carrera. Pienso que hay que entrenar para pararle las faltas. Entrenar la fuerza física, la mental, explosividad…"

Neymar

"Sí, creo que sí puede volver Neymar al Barça. ¿Por qué no? Él quiere volver. Ha tenido la oportunidad de irse a intentar ser el rey de un equipo, el que hace la diferencia... este año no está jugando demasiado. No está teniendo suerte pero si vuelve aquí con los grandes jugadores del Barça, él será mejor y ayudará al Barça".

"Creo que no se equivocó marchándose a París. Hizo bien. Solo necesita volver a jugar y hacer goles, ayudar a su equipo a ganar títulos para volver a estar en el top 3".

Alisson o Ter Stegen

"Para mí el mejor portero es Alisson. Para mí es el gran portero mundial. Ha tenido poca fortuna en este inicio pero está en un gran club, lo está haciendo bien y espero que siga así por mucho tiempo. Le conozco. Ter Stegen es un grandísimo portero como Ederson, también. Pero Alisson es superior".