El clima de tensión que se vive actualmente en Boca Juniors ha aumentado este fin de semana después de que Juan Román Riquelme, uno de los mayores ídolos de la afición Xeneize, apareciese para animar al equipo en el encuentro ante Argentinos Juniors.

Este próximo 8 de diciembre se celebran las elecciones a la presidencia de Boca Juniors y Riquelme, el cual apoya al candidato opositor Jorge Amor Ameal, lo que ha propiciado que la actual directiva le haya cogido tirria.

Eso se ha demostrado en el hecho de que aficionados de Boca aparecieron en el último partido con caretas de Riquelme y la seguridad del estadio les obligó a quitárselas antes de entrar.

Aficionados de Boca con la careta de Riquelme en las inmediaciones de La Bombonera / Getty Images

Riquelme fue cuestionado por este asunto cuando llegó al estadio y no dudó en mostrar su descontento hacia el actual presidente, Angelici, y al candidato al que apoya a sucederle, Gribaudo. "Es una cosa triste, hay que ser honesto, me siento triste. Tengo que pensar que Gribaudo es verdad que es hincha de Independiente, tengo que pensar que es verdad que Angelici es hincha de Huracán, porque si no no pueden andar tirando la máscara de Riquelme al piso".