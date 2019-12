La rajada de Nolaskoain: "Es increíble lo malos que somos, no ganamos ni a la ONCE"

Peru Nolaskoain, jugador del Deportivo cedido por el Athletic, explicó en un vídeo colgado en sus stories de Instagram que "tras reflexionar" se dio cuenta de que "no ganan ni un partido a la ONCE" y "es increíble lo malos que son".

"Me he puesta a reflexionar. Tengo un trancazo de locos, no ganamos ni un partido ni a la ONCE, es increíble lo malos que somos y ni salgo de fiesta", comenzó a explicar el canterano del Athletic.

"Ya ni salir de fiesta para emborracharme y olvidarme de la puta mierda de año que estamos haciendo. Me quedo en casa haciendo el subnormal", concluyó. El vídeo rápidamente se volvió viral en redes sociales.