¿Cómo lo dirías en tu casa... "arremangar" o "remangarse"? La RAE vuelve a echarnos una mano

Las palabras a veces generan debates acalorados. Discutir está bien, siempre que lo hagamos con cierta tranquilidad. Y sobre todo, si tenemos argumentos para ello. Lo que no resuelve una simple búsqueda en Internet, lo resuelve la Real Academia Española (RAE) mediante todo su despliegue de diccionarios, folletos y portales de dudas.

Esta vez, a través de su cuenta de Twitter (@RAEinforma), la institución ha resuelto una duda que le han planteado varios usuarios. Llevamos toda la vida utilizando dos fórmulas para referirnos al simple acto de elevarnos las mangas. Arremangar o remangarse, ¿cómo lo dices en tu casa o con tus amigos?

Pues bien, como dice la Academia, ambas formas son válidas y así está recogido en el Diccionario de la Lengua Española (DLE) desde 1726. Es decir, ya en el Siglo de las Luces la población española tenía la necesidad insoslayable de remangarse o arremangarse para evitar el calor, ponerse manos a la obra o simplemente meter las manos en el agua. O en la masa.

Consultas de la semana | ¿Es «remangarse» o «arremangarse»?



Ambas formas son válidas y figuran en el «DLE».



Ejemplos de «arremangar»: «Se arremangó la camisa y se colgó airoso de la rama de un árbol» (I. Allende); «Se arremangó torpemente la manguita de su jersey» (M. Delibes). pic.twitter.com/cX0eEw1UnE — RAE (@RAEinforma) November 30, 2019

En cualquier caso, "arremangar" es variante de "remangar" y es válido. Viene definido como "levantar (se) o recoger (se) hacia arriba (las mangas de la ropa). La forma original es "remangar", pero el uso frecuente de "arremangar" lo convirtió en válido. El genial escritor Miguel Delibes nos pone un ejemplo: «Se arremangó torpemente la manguita de su jersey».

Otras dudas de la semana

Los usuarios también han hecho otra consulta polémica. ¿Se dice "Él no soy yo" o "Él no es yo"? La duda viene por la canción que el próximo año llevaremos a Eurovisión, "Él no soy yo", de Blas Cantó. La RAE ha resuelto que, aunque exista variación, es más normal establecer la concordancia en primera persona: "Él no soy yo".

Como dice Ángel López, catedrático de lingüistica de la Universidad de Valencia, “hoy la idea es que todos los hispanohablantes por el hecho de serlo tienen razón. Si muchos lo dicen, pertenece ya al dominio del español, esta es la sensibilidad actual. La Academia viene después; es decir, la sanción académica es posterior a la creación de los hablantes”.

Consultas de la semana | ¿Es «Él no soy yo» o «Él no es yo»?



En casos como este, existe variación, pero es más normal establecer la concordancia en 1.ª persona: «Él no soy yo».



Para esta y otras dudas, no olviden incluir la etiqueta #dudaRAE en sus consultas. pic.twitter.com/M8O2D1DzvC — RAE (@RAEinforma) December 1, 2019