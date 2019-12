La selección galesa prohibe el golf a sus jugadores durante la Eurocopa

La selección galesa ha prohibido a sus jugadores el golf. Tras la polémica de la bandera de Bale en la que el jugador del Real Madrid afirmaba que sus prioridades eran "Gales. Golf. Real Madrid. En ese orden", la respuesta de la selecicón no ha tardado en llegar.



"No puedes llegar a una situación en la que tus jugadores arriesguen su salud y su estado de forma por jugar al golf. Sé que hay jugadores que lo ven de otra manera. Sabemos que no pueden estar entrenando todo el día, también tienen que entretenerse pero hay que tener cuidado", ha explicado el presidente de la Federación, Jonathan Ford en unas declaraciones recogidas por el Diario AS.

El seleccionador galés, Ryan Giggs, ha mostrado su apoyo a la prohibición. "Ryan tiene claro que durante la concentración debemos centrarnos solo en el fútbol", explica el entrenador.

"Esperemos que los pitos no sean un problema toda la temporada"

Desde que mostró la bandera tras la clasificación de Gales para la Euro2020, la afición del Bernabéu ha pitado a Bale. No obstante, el jugador ha contado con el apoyo de su entrenador, quien espera que "los pitos no sean un problema durante toda la temporada".

"Espero que no sean un problema toda la temporada", dijo sobre los pitos a Bale. "Lo que queremos es que nuestra afición esté con nosotros desde el inicio hasta el final, pero tampoco podemos controlar todo esto. Los aficionados tienen derecho a hacer lo que quieran, yo me quedo con los 15-20 minutos muy buenos que ha hecho Bale", añadió.