Casey Stoner no pasa por un buen momento. El hombre que conquistó en dos ocasiones el Mundial de Moto GP sufre una fatiga crónica que le limita físicamente y que no le permite pilotar una moto como a él le gustaría. así lo ha confesado en una entrevista en el podcast Rusty's Garage.

"Ya no tengo la energía para pilotar. Hacerlo me haría quedarme una semana entera en el sofá [...] o al menos cuatro o cinco días y eso hace que sea difícil también para mi mujer", ha señalado el piloto que se retiró de los circuitos en 2012.

"No puedo hacer cosas con las que disfruto mucho. Es un poco frustrante. Ni siquiera he podido prácticar tiro con arco en diez meses o más. Lo que me pasa es que con la fatiga crónica no puedo mantenerme en forma", dice el piloto australiano en la entrevista.

Stoner asegura que la fatiga crónica le afecta especialmente a la espalda y reconoce que no ha podido volver a rodar al ritmo que le gustaría desde unos test de Moto Gp en 2018. "La primera vez que volví a pilotar desde entonces fue hace un par de semanas, durante mi cumpleaños. Rodamos un poco con unos cuantos chicos. No apretamos, pero me afectó lo suficiente", confiesa.