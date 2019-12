El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, ha apuntado que Leo Messi es "el mejor jugador" que ha visto en su vida, algo que ha repetido "unas quinientas mil veces", pero que su pupilo Virgil van Dijk también se merecía el Balón de Oro debido a su "impresionante temporada" con el equipo inglés.

"Si solo te fijas en un año, honestamente no puedo recordar una temporada más impresionante de un defensa. Así que Virgil también se merecía el Balón de Oro y de hecho he leído que estuvo bastante cerca de lograrlo", apuntó Klopp ante la prensa, un día después de que Messi ganara el galardón por sexta vez.

En cualquier caso, el alemán se rindió a la calidad del argentino. "Ya he dicho unas quinientas mil veces en mi vida que Messi es probablemente el mejor jugador que he visto en mi vida. De pequeño vi un poco a Pelé y Beckenbauer y luego vi con más frecuencia a Maradona y Messi. No sé cómo habrían jugado los demás hoy en día, probablemente también de forma bastante excepcional, pero Lionel está aquí ahora y ha ganado merecidamente seis Balones de Oro, igual que Cristiano ha ganado cinco", recordó.