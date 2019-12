Piqué: "¿Mis prioridades en la vida? Fútbol, fútbol y fútbol"

Gerard Piqué asistió a la octava edición de la Gala de las Estrellas de la Federación Catalana de Fútbol, que tiene como objetivo reconocer a los mejores jugadores, entrenadores y árbitros de fútbol y fútbol sala de la temporada pasada.

Como ya es costumbre, el jugador en activo del FC Barcelona habló para los medios de comunicación antes de inicio de la misma. Allí, Piqué mandó un mensaje a todos aquellos que dudan de su profesionalidad por los diversos actos que el zaguero central ha tenido últimamente fuera del entorno futbolístico: “¿Mis prioridades en la vida? Fútbol, fútbol y fútbol. Dicen que me distraigo con la Copa Davis, eso escriben los periódicos que me quieren mucho, pero siento amor por la camiseta del Barça y esto es sagrado hasta que me retire”, sostuvo el 'culé'.

En una gala donde la presencia de Gerard Piqué era uno de los aspectos más esperados por todos, el central vuelve a enviar un mensaje a sus detractores e 'inyecta' confianza dentro de su club, el FC Barcelona.

