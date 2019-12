La mujer asesinada en El Prat intentó denunciar a su marido hace un mes

La mujer asesinada este lunes por su marido en El Prat de Llobregat ya fue agredida el 25 de junio. La atendieron en el Hospital de Bellvitge, que según fuentes jurídicas, no hizo traslado de las lesiones en los juzgados. Durante las últimas semanas de su vida intentó divorciarse de su asesino e interponer también una denuncia por maltrato, pero sin el informe médico temió que el juez no la creyera. El hospital se ha negado a facilitar ninguna información alegando motivos de confidencialidad.

Se llamaba Yulia y tenía 41 años. Hace cuatro meses, su marido la agredió y ella fue al Hospital de Bellvitge. Según sus abogadas, dijo que había sido él quien la había golpeado, pero que, de momento, no quería denunciar. Sin embargo, por ley los hospitales están obligados a enviar una copia telemática del informe médico al juzgado de incidencias que es el encargado de trasladarlo al juez de guardia de violencia de género. El tribunal no recibió nada, según fuentes judiciales, que señalan que si no se investigó el caso de Yulia es porque los sanitarios no informaron correctamente.

Cuatro meses después, Yulia decide divorciarse, porque, según sus abogadas, cree que "la situación es insostenible". Las letradas la acompañan al juzgado para denunciar por maltrato a su marido, un hombre español de 44 años. No encuentran ni en los juzgados de L'Hospitalet ni en los de El Prat el informe médico, que debería haber servido para informar a Mossos y abrir una investigación de oficio.

Sin este parte médico, las abogadas temieron que el juez no la creyera. "En violencia de género, la credibilidad de las denuncias es inversamente proporcional al tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos", explica Marisa Fernández, una de las abogadas de Dones Juristes, que asesoraban Yulia y a para quienes su muerte ha supuesto un mazazo. "Si hace tiempo de la agresión, siempre surge la pregunta: Porque interpone ahora la denuncia? Usted quiere divorciarse y quiere sacar alguna ventaja?", añade Fernández. Un mes después, Yulia ha muerto asesinada a manos de su marido, con 3 tres hijos menores.