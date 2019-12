Carola Baleztena denuncia un tratamiento estético que le ha destrozado la cara

Carola Baleztena, la actriz que se dio a conocer en nuestro país con series como 'Nada es para siempre' o 'Al salir de clase', tiene ahora un perfil muy activo en Instagram, donde da distintos consejos sobre moda y belleza. Ella es una fiel seguidora de la medicina estética, pero recientemente ha sufrido en sus propias carnes los efectos adversos de un tratamiento que le ha quemado gran parte de la cara.

La intérprete ha denunciado públicamente a un centro estético que la convenció para someterse a uno de sus tratamientos láser, a pesar de que ella se había mostrado contenta con su piel en todo momento. "Supongo que me habréis visto y os habréis asustado, pero no es para menos", empieza diciendo Carola en un vídeo que ha subido a IG TV. "Se pone en contacto conmigo una agencia de comunicación y me habla de una clínica que quiere colaborar conmigo".

Y continúa: "Les digo que estoy bastante contenta con mi piel en este momento, que no me hace falta nada más. Les digo de hacerme una fotodepilación, pero el doctor que me atendió me dijo que no, que me recomendaba hacerme un láser en la cara porque era cero agresivo y me iba a mejorar muchísimo la piel".

"Me empieza a hacer el láser y le digo que pare porque me duele. Me dijeron que aguantase y aguanté el dolor, que fue bestial, y salí de allí llorando, asustada", añade.

Para terminar, Carola Baleztena advierte a sus seguidores que sean cautos a la hora de someterse a cualquier tratamiento y que siempre pidan toda la información: "Os pido que todos los que utilizamos la medicina estética lo hagamos de manera consecuente y no hagamos excesos con cosas que no nos hacen falta".

La empresa responde

El centro estético ha lanzando un comunicado para responder a la actriz Carola Baleztena: "AEVO considera totalmente correcto y ajustado a procedimiento el tratamiento láser realizado el pasado 11 de noviembre (y no esta semana) a Carola Baleztena, y desmiente rotundamente todas las acusaciones que la actriz ha vertido sobre los supuestos efectos secundarios de dicho tratamiento, efectos normales en la fase inicial, tal y como se le informó expresamente y se expone en la hoja de consentimiento que firmó".

"El grupo no va a ceder a las pretensiones de esta persona, que ha querido aprovechar la normal evolución del tratamiento para realizar exigencias indebidas, amparándose en su figura pública y en el seguimiento que las redes sociales hacen de la misma, grabando un vídeo y divulgando la fase inicial del tratamiento y no en la posterior como ella falsamente menciona".

"AEVO no va a tolerar estos intentos de desprestigio de la marca por no haber cedido a sus ilícitas pretensiones, por lo que, salvo retractación formal, procederá inmediatamente a la interposición de las correspondientes iniciativas legales", conluye.