Carmen Lomana confiesa lo que le dijo Pedro Sánchez cuando se encontraron en el Wanda Metropolitano

Carmen Lomana visitaba este martes el plató de 'Todo es Mentira', el programa presentado por Risto Mejide en Cuatro y revelaba un encuentro con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ninguno de los colaboradores ni la audiencia se esperaba.

La empresaria reconocía que ella y Sánchez se encontraron el pasado domingo en el Wanda Metropolitano, en el que ambos se encontraban para ver el encuentro de Liga entre el Atlético de Madrid y el Barcelona.

Según contaba Lomana, ella fue la que se acercó al líder del PSOE para decirle que "no haga ninguna tontería con 'el coletas'", en una clara referencia al preacuerdo de Gobierno firmado hace semanas por los socialistas y Unidas Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza.

"Me da un beso como diciendo 'a ver si te callas' y me dice '¿pero no era muy amigo tuyo?' y le digo que ese no. Era el otro (refiriéndose a Juan Carlos Monedero). Pero que se las trae también...", afirmaba Lomana ante la atenta mirada de los presentes en el plató del programa.