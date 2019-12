La palabra transición sobrevuela el Wanda Metropolitano desde que la pronunció Diego Pablo Simeone y pasara a ser el centro del debate alrededor de la situación del Atlético de Madrid, que no atraviesa por su mejor momento, como demuestra su sexta posición en la clasificación de la Liga Santander.

El técnico rojiblanco ha reconocido este martes que quizá fue una palabra "mal explicada" pero que también quiso ser "mal interpretada". Por eso ha explicado que cuando habla de transición se refiere a la renovación que ha experimentado el equipo con la salida de hombres importante y la llegada de nuevos jugadores.

Así, ha señalado que la transición viene de la marcha de hombres como Filipe Luis, de 30 años, o Antoine Griezmann, de 27, y la contratación para sus puestos de hombres más jóvenes como Lodi, de 21 años, y Joao Félix, de 20. "Transición es que nos tuvimos que renovar como hicimos para competir en cada partido. El que considera que yo hablo de transición en el sentido de tomar el sol y que las flores salgan solas es que no me conoce", ha señalado el argentino.

Simeone ha insinuado que se han querido malinterpretar sus palabras porque, a su juicio, en cada temporada siempre hay un momento en que se genera el debate de que los jugadores están enfadados con él o no creen en lo que hacen. "Se busca sacar situaciones que no son claras. Les acompaño a que repasen conmigo las veces que se ha dicho que el equipo no está conmigo o que cambiamos lo que hacemos", ha señalado.

El técnico ha señalado que afronta esta situación con "paciencia, energía y seguridad" en lo que piensa. "Estoy seguro de lo que quiero para mi equipo", ha dicho tajante.