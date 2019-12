Las posibilidades de Zidane de cara al Clásico del Camp Nou

Este jueves el Real Madrid ha comunicado de manera oficial que Eden Hazard sufre una microfisura en su tobillo derecho y que, por tanto, no podrá disputar el encuentro ante el Fútbol Club Barcelona del 18 de diciembre en el Camp Nou.

Esto cambia los planes de Zinedine Zidane de cara al Clásico, pues el belga, principal figura en el ataque del Real Madrid, apuntaba a la titularidad y, además, venía jugando realmente bien en las últimas semanas con la salvedad del gol, situación que se le resiste de blanco (solo ha marcado un gol).

Esta lesión a buen seguro habrá provocado un quebradero de cabeza para Zinedine Zidane, el cual deberá decidir como suplir al belga, además de solventar la otra duda que le iba a alcanzar sí o sí en Barcelon: si jugar con un 4-3-3 o con un 4-4-2. Sin Eden Hazard, la segunda opción parece cada vez más lógica.

4-3-3 con Bale y Rodrygo

Si apuesta por el 4-3-3, lo más lógico sería pensar que Gareth Bale y Rodrygo Goes sería de la partida sin Hazard. Ahora mismo parece muy difícil pensar en Vinicius, Jovic o Brahim con opciones de inicio, aunque a Zidane siempre le ha gustado sorprender en determinados partidos como hizo con Isco ante el PSG. Ese sistema implicaría que Isco, casi seguro, iría al banquillo y Zidane debería escoger entre Modric y Valverde suponiendo que Kroos y Casemiro son fijos a día de hoy. Sería sin duda la variante más ofensiva posible, invitando al Barcelona a dominar el centro del campo o al menos a disputarle la posesión al Real Madrid.

4-4-2 con Bale/Rodrygo y Modric

En este caso Zinedine Zidane situaría en el verde a sus cuatro centrocampistas puros con Valverde y Kroos más liberados y con Modric y Casemiro en la sala de máquinas. Sería un equipo más compacto, con más dominio de balón, pero también con menos opciones de sorprender. Isco iría al banquillo y Zidane debería apostar por la experiencia de Gareth Bale, un jugador que ha sido decisivo en muchos partidos importantes en la historia reciente del club, o apostar por la juventud de Rodrygo, el cual, a priori, llegará al 100% físicamente, algo que con Bale no se puede asegurar.

4-4-2 con Bale e Isco

Zinedine Zidane volvería al pasado con su once más 'vintage'. Un once que perfectamente podría haber jugado la campaña pasada si Marcelo finalmente llega a tiempo. Zidane entonces dispondría de un equipo muy similar a la de la final de Cardiff pero con Bale haciendo de Cristiano Ronaldo. Isco se encargaría de enlazar con Bale y Benzema y en fase defensiva cubriría una banda. La otra duda sería si jugaría Modric o Valverde, partiendo el uruguayo con más opciones a día de hoy.

4-4-2 con Rodrygo e Isco

La otra opción es mantener a Rodrygo Goes en ataque. El brasileño se cayó del once ante el PSG y ante el Alavés, pero cuando el club estaba su peor momento Zidane recurrió a él y no decepcionó. Ante el Galatasaray demostró que tiene gol y está en forma. La duda es si en un escenario como en el Camp Nou rendirá desde ya o si necesita todavía algo más de experiencia.