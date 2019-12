José María Gutiérrez, conocido en el panorama futbolístico como "Guti", ha sorprendido este jueves en rueda de prensa al solicitar precisamente que no quieren que le llamen "Guti".

"Me gustaría que me llamasen José María Gutiérrez no Guti, que estoy escuchando en todos los sitios lo de Guti, Guti... y me llamo José María Gutiérrez, no Guti", dijo el técnico del Almería en rueda de prensa.

Una frase que ha llamado mucho la atención después de que durante toda su carrera se han referido a él de esta manera, e incluso ha llevado el nombre de "Guti" en su camiseta durante su etapa en el Real Madrid.

Parece que ahora Guti es todo un señor. pic.twitter.com/QVHHlMe9Bs — 𝑻𝒉𝒊𝒆𝒓𝒓𝒚 (@ThierryFCB_) December 5, 2019