Jonathan Barnett: "Algunas de las palabras que dijo Zidane de Bale no fueron acertadas"

Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, repasó la actualidad del futbolista galés en una charla con la BBC en la cual también estuvo Aitor Karanka, ex futbolista y ex segundo entrenador del Real Madrid.

En la charla, Barnett ofreció su punto de vista acerca de todo lo sucedido con Gareth Bale y la famosa bandera y también sobre los abucheos y pitos a Bale en el Bernabéu ante la Real Sociedad. "Mijatovic no conoce a Bale", comentó acerca de las famosas palabras de Pedja en El Larguero. "La bandera iba dirigida a los medios, básicamente por lo que venían escribiendo acerca de Gareth".

"La verdad es que Gareth ha dado un gran nivel en el Real Madrid, les ha ayudado a ganar mucho. Es duro imaginar y realmente no entiendo porque los aficionados reaccionaron de esa manera. Yo escucho personas que dicen en la prensa que iría todo mejor si hablase castellano... ¡Gareth habla castellano fluido! Todos los que dicen que no habla castellano es porque no le conocen, es basura lo que escriben", setenció sobre este tema.

Además también quiso dejar claro que la situación con el club es buena. "El Real Madrid le quiere, todo está perfectamente y si hay algo seguro es que cuando está en el campo da el 100%, es lo que hace semana tras semana".

Eso sí, reconoce que lo que sucedió este verano con Gareth fue algo que no le gustó. "La manera en la que le trataron desde la prensa, otras personas... puede que incluso desde el club... fue desagradable. Algunas de las palabras que dijo Zidane no fueron acertadas".