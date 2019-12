Compró un andador de bebé y encontró un arma semiautomática dentro

Una mujer de Florida, Estados Unidos, ha denunciado vía Facebook que encontró un rifle semiautomático dentro de un producto para bebé. La mujer fue a la cadena de tiendas 'Goodwill', pensando en regalar algo al niño de unos amigos suyos, pero se encontró con esta desagradable sorpresa.

Verónica Álvarez Rodríguez, de Valparaíso, Florida, creía que había obtenido una ganga: un juguete de bañera para bebé y un andador. Todo por apenas diez dólares. No encontró la caja abierta, ni presentaba signos de manipulación. Pero dentro había un rifle calibre 22 que estaba cargado.

Cuando los padres abrieron el regalo todo parecía una broma. Sin embargo, rápidamente vieron que lo que había encima de la mesa era un rifle Mossberg 715T semiautomático. Llamaron a la policía y los agentes confirmaron que se trataba de un arma real. Las autoridades pidieron a los padres que se identificaran por si tenían antecedentes y al comprobar que todo estaba en orden les dijeron que podían conservar el arma.

La familia decidió no quedarse con el objeto. Prefirieron que la policía identificara de quién era el arma, dónde se había construido y, sobre todo, cómo había llegado dentro de un andador de bebé. Al parecer, la compañía Goodwill recibe donaciones de particulares ya sea juguetes u otro tipo de productos y a veces no tienen control sobre ciertas donaciones que consideran "accidentales". Según la CNN, que ha contactado con una representante de la empresa, han llegado hasta donar "cenizas de una persona".

En cualquier caso, la empresa que ha creado el andador ha dicho que "no tiene control sobre productos usados" ya que no vende directamente a Goodwill. Pero ha prometido regalarle un nuevo jersey al recién nacido que no pudo recibir su regalo.