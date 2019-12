Pablo Iglesias: "El bloque de la moción de censura está llamado a dirigir el Estado"

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves que "el bloque de la moción de censura", en el que incluye a ERC, al PNV y a EH Bildu, y que en junio de 2018 aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno "está llamado a asumir la responsabilidad de la dirección del Estado".

Iglesias ha hecho esta afirmación en un acto en el Congreso, al que ha acudido para hablar del libro que publicó hace un año y que escribió junto al periodista Enric Juliana.

Responsabilidad que corresponde, por tanto, al PSOE y a Unidas Podemos, formaciones que están negociando un posible Gobierno de coalición para el caso de que fructifique la investidura, pero también, según Iglesias, a ERC, al PNV y a EH Bildu, partido del que el líder de Podemos ha destacado su viraje hacia posiciones pragmáticas.

Iglesias también se ha referido a las últimas declaraciones de Sánchez sobre las negociaciones de su partido con ERC, que el presidente en funciones dijo que estarán enmarcadas en la Constitución y en la legalidad. Ha señalado al respecto que "sólo faltaría" salirse de los límites de las leyes.

Ha incidido en que las conversaciones que su organización mantiene con el Partido Socialista "no es sólo de investidura", sino que está abordando todo, también el futuro proyecto de Presupuestos. Iglesias ha situado las políticas feministas y las ayudas sociales como las prioridades de ese Ejecutivo. Y ha anticipado que, si ese hipotético Ejecutivo de coalición, el primero de ámbito nacional echa a andar, habrá que negociar cada proyecto de ley.

A Esquerra ha dedicado varias intervenciones, sobre todo cuando ha considerado que "está llamada" a ganar las elecciones en Cataluña, a presidir la Generalitat, y en consecuencia, a "dirigir el diálogo" del Govern con el Gobierno de La Moncloa. Pero también ha hablado en varias fases sobre la situación entre los tres partidos de derechas, el PP, Cs y Vox.

A su juicio, la formación que lidera Santiago Abascal "tiene atrapado" al partido de Pablo Casado, y esa relación "va a durar mucho tiempo" hasta tal punto que el modelo según el cual socialistas y populares se ponían de acuerdo con "pactos de Estado" no va a regresar.

"El PP no va a volver a ser un partido de Estado aunque esté Ana Pastor", a quien ha identificado como una de las dirigentes más centristas de las filas populares. No obstante, cree que esa tendencia no será la que guíe las decisiones políticas de Casado.

Sobre Ciudadanos, Iglesias ha comentado que con diez diputados, tras el batacazo electoral, "parece difícil" que participe en la gobernabilidad que se va abriendo camino entre esas fuerzas de la moción de censura a Mariano Rajoy.