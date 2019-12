JxCat asegura estar explorando "formas de acercamiento" con el PSOE

La portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha reconocido en una entrevista concedida a SER Catalunya que, tras la reunión mantenida este miércoles con el PSOE se siente "pruedente, pero más esperanzada". Borràs ha destacado que el hecho de sentarse y hablar ya supone "una novedad" y ha confirmado que se ha abierto una puerta para el diálogo.

La diputada nacionalista ha celebrado que se haya "roto el hielo" porque su intención es volver a hablar para encontrar soluciones. Borràs ha explicado que estaba previsto que la reunión fuese breve, pero que al final se alargó a una hora y media y que, además, han quedado en volver a reunirse la semana que viene.

Sin dar detalles sobre el contenido, Borràs ha confirmado que en la reunión con el PSOE se habló de referéndums también de mesas de negociación. "Exploramos formas de acercamiento", ha reconocido ante Josep Cuní.

La portavoz en el Congreso del partido de Puigdemont también ha reivindicado que, aunque los votos de su formación no sean imprescindibles en la aritmética parlamentaria para facilitar la investidura de Sánchez, "para encontrar alguna solución que sirva para todo el país tienen que contar con Junts Per Catalunya".

Borràs ha celebrado el marco de "sit and talk", pero también ha recordado que "no se puede pactar a cambio de nada" y ha reivindicado que cualquier negociación debe producirse antes de la investidura: "La zanahoria de las promesas ya nos la han puesto muchas veces. No podemos caer en eso porque no se cumple".

La diputada ha expresado su voluntad de contar con mediadores internacionales "si lo que se quiere es resolver el conflicto, no cronificarlo", apuntando además que se ha vivido una "regresión democrática" y que todo depende de la voluntad política.