Pablo Motos cuenta por primera vez el gran accidente que sufrió en moto

Alex Márquez visitó este miércoles 'El Hormiguero' y, lógicamente, las motos fueron el tema principal de la entrevista. Además de contar sus logros en motociclismo y hablar de su hermano Marc, el piloto se interesó por la experiencia de Pablo Motos con los vehículos de dos ruedas y el presentador, que es fan de las anécdotas, reveló por primera vez el grave accidente que sufrió en la adolescencia.

"Yo me di una muy gorda hace tiempo. Si quieres te lo cuento, pero es muy patético", avisó el presentador. Alex le pidió que compartiese con toda la audiencia esa maravillosa anécdota y Motos finamente se animó: "La primera vez que me dejaron una moto no tenía ni idea, así que aceleré, salí recto y caí por un puente. Era un puente considerable y había poca agua. Me rompí el tabique y los dientes".

"Todo esto es falso", dijo señalando su cara.

'El Hormiguero', el programa más visto

La visita de Alex Márquez fue seguida por 2.349.000 espectadores, lo que le valió a 'El Hormiguero' para registrar un buen 13,7% de cuota de pantalla en Antena 3 y ser el espacio más visto del prime time (horario de máxima audiencia).

Tras 'El Hormiguero', 'La Voz Kids' experimentó una ligera mejora respecto a la semana pasada. El programa musical rozó los 2 millones de espectadores (1.929.000), subiendo a un 15,5% en su semifinal.