María Valverde le da a Broncano la mejor respuesta a la pregunta del sexo

María Valverde acudió este miércoles a 'La Resistencia' para presentar su nueva película, 'Araña', y se tuvo que enfrentar a las dos preguntas icónicas del programa: ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? ¿Cuántas veces has practicado relaciones sexuales en el último mes?

Llamó especialmente la atención la respuesta de Valverde a la pregunta de sexo, ya que aseguró que los médicos deberían "recetar follar" por los beneficios que tiene para la salud.

"No follo tanto como me gustaría, pero me masturbo bastante", contestó. "Cuando tienes relaciones sexuales y te corres segregas una hormona que se llama oxitocina".

Y añadió: "Esto hace que quieras tener más sexo y es muy buena para el sistema inmunológico, así que los médicos deberían recetar follar".

María Valverde también sorprendió a David Broncano al rechazar ver el interior de la caja misteriosa de 'La Resistencia'. Hasta la fecha, todos los invitados del programa de Movistar se habían aventurado a ver lo que esconde el presentador en la famosa caja, pero María Valverde decidió quedarse con las ganas.