Las claves de 'Merlí: Sapere Aude': ¿por qué es necesario contar la historia de Pol?

Movistar Plus ha querido complacer a todos aquellos que demandaban más capítulos de 'Merlí' produciendo un spin off centrado en uno de los personajes más carismáticos de la serie: Pol Rubio (Carlos Cuevas). En la Cadena SER hablamos con Héctor Lozano y Menna Fité, creador y director de 'Merlí: Sapere Aude', respectivamente, que nos cuentan las claves de este nuevo universo protagonizado por el alumno predilecto de Merlí Bergeron.

Pregunta: ¿Por qué decidisteis retomar esta historia?

Héctor Lozano: Me llamó Frank Araújo [Director Editorial de Producción Original de Series en Movistar +] y me preguntó si quería hacer más 'Merlí'. Le dije que sí porque nadie me lo había pedido anteriormente con tanta seriedad. Al final ha sido una colaboración con mucha libertad creativa y ha funcionado muy bien.

Pregunta: La serie se centra en Pol. ¿Por qué os decantasteis por este personaje?

Héctor: Era lógico que el alumno aventajado de Merlí fuera el que contara esta historia. No quería ver al Pol de siete años después, siendo profesor de Filosofía, quería ver su paso por la universidad.

Esto no es 'Merlí 4'

Pregunta: En el final de 'Merlí' hay una elipsis temporal de 7 años para ver cómo acaban todos los personajes. ¿Ese desenlace os ha limitado de alguna manera?

Héctor: En siete años pueden pasar muchas cosas. Sabemos que Pol pasa por la universidad y eso es lo que vamos a ver en 'Merlí: Sapere Aude', cómo conoce a nuevos amigos, nuevos profesores, la relación con su padre…todo manteniendo el tono de 'Merlí'.

Menna Fité: Después de ver 'Sapere Aude' vuelves a ver el último capítulo de la serie original y lo ves con otros ojos. Esa elipsis está llena de acontecimientos, porque al Pol que ves siete años después es un Pol completamente distinto.

Pregunta: Al ser una serie para Movistar, ¿habéis podido arriesgar más?

Héctor: De entrada hay más dinero. Veníamos de TV3, que el presupuesto era más ajustado. Aquí hay más dinero y por lo tanto hay más medios.

Menna: Hemos intentado hacer una serie más madura. No sé si eso es riesgo o no, pero sí hemos intentado que lo que explicamos en esta serie llegue a un público más amplio sin perder a esos espectadores que crecieron con 'Merlí'.

'Merlí: Sapere Aude' tiene escenas que no hubiesen encajado en TV3

Pregunta: También hay riesgo en las escenas de sexo, ¿no?

Héctor: Es más explícita. No incomoda, pero tiene escenas que en TV3 no hubiesen encajado.

Pregunta: ¿Fue fácil encontrar a la nueva Merlí?

Héctor: Quería hacer un 'Merlí' sin ser 'Merlí'. La Bolaño (María Pujalte) es menos paternalista, más distante con los alumnos. Pol y María se encuentran porque ella necesita un alumno como él y él necesita a una profesora como ella.

Menna: Y hemos tenido la suerte de encontrar a una actriz como María Pujalte, que es una actriz brutal. Ella encajaba perfectamente porque tiene un híbrido entre ironía, talento y buen rollo que resulta hipnótico. Cuando ella aparece en escena el espectador se mueve del sofá.

Pregunta: ¿Volverías a matar a Merlí?

Héctor: Sí, con pistola (Risas). De alguna manera hice mi Chanquete. Era necesario, porque dejaba una huella más profunda. La serie era filosofía y la vida, desgraciadamente, también es muerte.

Pregunta: ¿'Merlí: Sapere Aude' está concebida para tener una sola temporada?

Menna: De momento, está abierta a una segunda y está por definir si habrá más. Probablemente no haya más de tres temporadas.

Quería hacer un 'Merlí' sin ser 'Merlí'

Pregunta: ¿Volverán otros personajes de la serie original?

Héctor: No tendría sentido. Estamos en otra serie, estamos en el mundo de Pol. Cuando acaba el instituto todo el mundo se dispersa y el espectador tiene que centrarse en este nuevo mundo. Hay referencia al pasado, como Bruno o su padre, pero esto no es 'Merlí 4'.

Menna: Era importante que fuera una serie distinta. Está en los guiones, en la puesta en escena, en el tratamiento de los personajes...en todas las partes hemos marcado que es otra serie. 'Merlí: Sapere Aude' no es la continuación de 'Merlí', porque si hay algo que te pueda remitir a lo que pasó no cortamos el cordón umbilical.