El exjugador del Real Madrid y míster de Carrusel Deportivo Álvaro Benito opinó sobre el futuro de Vinicius Junior en el Real Madrid y su papel en el conjunto blanco en un gran actuación del brasileño que no fue recompensada con la alegría del gol.

Álvaro Benito lo tiene claro: "No tengo dudas, Vinicius va a ser un jugador imparable. Sólo que hay jugadores que maduran antes que otros, y más con la presión especial que provoca estar jugando en el Real Madrid"

Al inicio de la segunda mitad tras una mal elección del brasileño, Benzema le recriminaba no haber decidido mejor, algo que también hizo con otros jugadores del Real Madrid como Sergio Ramos, algo que para nuestro míster no deben ser las formas pero sí el mensaje: "Trasladándole el mismo mensaje, que tiene que levantar la cabeza, creo que no son las formas, porque el propio Vinicius puede sentirse dolido"

Una situación difícil la que ha vivido el brasileño en el último mes: "Creo que con Vinicius hay que hacer lo contrario, sale con ansiedad. A este chico hay que ayudarle" sentencia Benito.

