Pasados ya 35 años, Hugh Elliot regresó a España convertido en embajador de su país; pero en 1.984 era un jovencito que viajaba en bicicleta camino de Santiago de Compostela. En su peregrinaje recibió la ayuda desinteresada de Lourdes y, a su regreso a Burgos, el embajador recordó los hechos y quiso hacerle llegar su agradecimiento a su benefactora, a la que no veía desde entonces. "Si todavía estás aquí, Lourdes, te digo gracias de nuevo y me encantaría decírtelo en persona"m dijo hace unos días. La historia del embajador agradecido se viralizó, los internautas quisieron formar parte de la búsqueda y este sábado Hugh Elliot ha hecho público el desenlace a través de otro vídeo en su cuenta de Twitter. La ha encontrado, pero ya no está. Lourdes murió cuando tenía, precisamente, 35 años.

En 1.984, el futuro embajador decidió salvar la distancia entre Burgos y la ciudad francesa de Carcassonne con un viaje en tren. Al descender del ferrocarril descubrió que su bicicleta, facturada para, en teoría, hacer el viaje con él, no había llegado a su destino. Hugh Elliot tenía previsto pasar la noche en un camping que, situado a varios kilómetros de Burgos, le quedaba a una distancia insalvable sin la bicicleta. Entró en un bar a "reflexionar", preocupado por encontrar el método para llegar al camping o un lugar en que dormir. Allí coincidió con un muchacho canadiense cuya novia era de Burgos. La chica era Lourdes, quien le dio cobijo durante varios días. Esto fue lo que contó el propio embajador hace unos días, dando lugar a un multitudinario ejercicio de búsqueda basado en la voluntad de miles de tuiteros. Lo explicaba este jueves en La Ventana.

El eco de su agradecimiento llegó hasta el hermano de Lourdes, que se puso en contacto con el ya embajador para contarle lo sucedido. Lourdes Arnáiz padecía esclerosis múltiple. Murió cuando solo tenía 35 años, los que tardó nl embajador en regresar a Burgos. Hoy se reconoce triste, después de llorar por la muerte de esta mujer a la que nunca volvió a ver

De visita oficial en el norte de España, comienzo en Burgos y quiero compartir una historia que me pasó en mi primer viaje en bicicleta a la ciudad 🚵‍♀️ pic.twitter.com/2FjRN1fBrF — Hugh Elliott (@HughElliottUK) December 3, 2019

El mensaje solidario

El llanto del embajador ha despertado también su conciencia solidaria. En el mensaje en que anuncia el desenlace de su historia ha incluido un llamamiento a colaborar con las asociaciones que ayudan a sobrellevar la esclerosis múltiple. "Si esta historia os ha conmovido, y tengo que decir que yo he llorado más que un poco, hay algo que sí podéis hacer: la esclerosis múltiple es una enfermedad devastadora para los afectados, así como para sus seres queridos. Muchos de nosotros conocemos al menos algún afectado. Hay asociaciones que ayudan en toda España", dice. En otro tuit Hugh Elliot incorpora los enlaces a algunas de esas asociaciones para que cada uno aporte "su granito de arena".

El diplimático, que tras pasar otra temporada en nuestro país en los años 90 se acabó casando con una española, se muestra además muy agradecido a todos los tuiteros por su interés y por "tantísimos comentarios entrañables". Tuiteros anónimos de de conocida firma han vuelto a repsonderle. "Gracias a usted, señor embajador, por ser tan naturalmente excepcional", ha contestado el periodista y escritor, Juan Cruz.

