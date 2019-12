Alertan de un nuevo truco para robar coches: cuidado si encuentras una moneda en la puerta

Los amigos de lo ajeno tiene todo tipo de trucos para conseguir su propósito, amargar el día de quien respeta las normas y jugarnos una mala pasada. El método que se está utilizando en las calles de España para robar vehículos no es nuevo. Desde 2016 se detectaron hurtos con el mismo 'modus operandi', es decir, utilizar una moneda o un pequeño objeto en los tiradores del coche y proceder a robarlo.

Los ladrones juegan con ventaja porque poseen algo que muchos ciudadanos no tienen: tiempo y paciencia. Observan a su víctima, sus hábitos y qué hace con el coche. Los objetivos de los robos con moneda suelen ser conductores solitarios que aparcan en la misma zona, en el mismo aparcamiento.

¿Cuál es el método? Colocan una moneda en todos los tiradores del coche, menos en el del conductor. De esta manera la puerta queda atrancada porque no llega a cerrarse del todo. Después, esperan a que el propietario active el cierre centralizado a distancia del vehículo. Así, se cerrarán aquellas puertas que no posean moneda. Si la poseen, no llegará a cerrarse del todo.

Es cierto que muchos coches nuevos ya avisan de que no todas las puertas están cerradas, pero los ladrones son insistentes e irán a por otro vehículo. Los expertos aseguran que este tipo de actuaciones incrementa en Navidad, momento en el que la gente aprovecha para acudir a los centros comerciales. Estos lugares son oscuros y se valen de que muchas personas bajan con la compra, abren el coche y luego se vuelven a ir.

Por supuesto, no solo pueden hacerlo con una moneda. Basta con un pequeño taco de madera o una cuña para dejar bloqueado el tirador del coche. En el año 2018 hubo 135.000 percances de robo en vehículos asegurados, según el blog de 'Estamos Seguros'. La cifra es menor que otros años, pero no deja de ser uno de los principales problemas de seguridad de propiedades materiales.