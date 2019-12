Kubo: "Me merezco los pitos"

Takefusa Kubo fue una de las pocas buenas noticias del RCD Mallorca anoche en el Camp Nou después de la goleada del Barça por 5-2 con la enésima exhibición de Leo Messi, después de ganar su sexto Balón de Oro.

El japonés hizo un gran partido en el campo que soñaba jugar cuando estaba en la cantera, con un gran desparpajo y mucho atrevimiento cada vez que tocaba el balón era sinónimo de peligro. Sin embargo que Kubo tuviese en su posesión el balón también despertó una sorprendente reacción en el público del Camp Nou.

La afición pitó al joven japonés de 18 años durante todo el encuentro y Kubo fue cuestionado sobre los pitos dedicados a su persona con una sorprendente autocrítica: "Eso es decisión del público. Yo tomé mi decisión y tienen derecho a pitarme. Creo que lo merezco. Además, había gente que me aplauda y eso me daba fuerzas" declaró. A lo que añadió: "Ellos te miran como un rival, no como a un chico de 18 años que lo puede estar haciendo más o menos bien. Yo estoy contento por eso". sentenció el japonés.