Roger Federer, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, parece tener un sucesor. Un pequeño de tan sólo seis años se ha hecho viral después de que un miembro de su familia le haya grabado en su cada durante un partido del suizo en el que imita cada uno de sus movimientos.

Tiene 6 años y un sueño más que claro: ser como su ídolo, Roger Federer. ¡Y ya comienza a copiar sus movimientos! Vos, de chico, ¿como quién soñabas ser? pic.twitter.com/FMnm10ISJ1 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2019

El pequeño imitador es grabado desde el servicio de Federer, con el que no pierde detalle hasta cualquier mínimo gesto en cada movimiento del suizo lo que hace entender que no es la primera vez que lo imita y posiblemente no parará de hacerlo después de cómo se ha viralizado este vídeo.