Muere el rapero de 21 años Juice Wrld tras sufrir convulsiones

Jarad Anthony Higgins, más conocido por su nombre artístico Juice Wrld, ha fallecido tras sufrir una convulsión en el aeropuerto de Midway en Chicago. Según informa el medio norteamericano TMZ, el joven rapero aterrizó la madrugada de este domingo y los testigos aseguran que sufrió el ataque cuando caminaba por el aeropuerto. Según explican las fuentes a este medio, Juice Wrld aún estaba consciente cuando le trasladaron al hospital. Sin embargo, el rapero, que había cumplido 21 años el pasado lunes, fue declarado muerto poco tiempo después de llegar al hospital.

La carrera de Juice Wrld, nacido en Chicago, empieza a despuntar después del lanzamiento de la canción 'Lucid Dreams' en 2018, que alcanzó el puesto número dos en la lista 'Billboard Hot 100'. Más adelante el artista alcanza el éxito con el disco debut 'Goodbye & Good Riddance' (2018), que contiene canciones como 'All Girls Are the Same' (esta con un remix con Lil Yachty), 'Armed and Dangerous', 'Lean with Me' y 'Wasted'. Ya en 2019, Juice Wrld lanza un EP 'Too soon' de dos canciones en un homenaje a Lil Peep y XXXTentacion, ambos ya fallecidos.