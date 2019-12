Álvaro Benito: "Dudo que Mbappé vaya a venir al Real Madrid, cobra más en el PSG"

Álvaro Benito participó este domingo en el Sanedrín del Carrusel Deportivo último tramo analizando todos los temas de actualidad y el final de una nueva jornada de La Liga. Entre todas las novedades, la Superliga ha abarcado un contraste de opiniones entre todos nuestros expertos, pero el ex jugador del Real Madrid lo tiene claro: este nuevo formato no le gusta, aunque cree que, con el tiempo, podría ser uan realidad.

"Estoy totalmente en contra, pero es que somos todos muy románticos, nostálgicos nos gustan poco los cambios al ser humano en general. Tristemente para los que somos así y lo hemos vivido toda nuestra vida, acabará yendo hacia ese lugar que nos cuentan, más temprano o más tarde. Creo que será inevitable que algo cambie y al final se normalizará, será lo habitual. Me parecería raro que se mantuviera porque cuando el río suena ya tantas veces será porque la cosa va, cada vez, más en serio", explicaba Álvaro Benito.

Con un nuevo empate ante el Villarreal este fin de semana, el 'Cholo' Simeone vuelve a ser criticado. El Atlético de Madrid marcha séptimo en la clasificación general con uno de los peores arranques ligueros de los últimos años, el peor para el técnico argentino: "No sé que es lo que quiere la gente, si lo que se quiere es ganar siempre, nadie gana siempre, ningún entrenador ni ningún equipo gana eternamente. Yo creo que el Atlético de Madrid se acordará del Cholo Simeone cuando no esté. Ha cambiado la historia moderna del Atlético de Madrid".

"Lo que pasa es que nos cambiamos de ver siempre las misma caras o el mismo estilo de juego... todo eso que suena cuando la pelotita entra. Si fuera el Atlético de Madrid besaría el suelo por donde pisa el Cholo, creo que su crédito no se ha agotado, se han ido jugadores muy importantes. La columna vertebral de ese equipo se ha ido, han venido otros que de momento no llegan a ese nivel y veremos si llegan a darlo", explica Benito a Dani Garrido.

A nueve días del Clásico, "veo un 4-4-2 clarísimo de parte del Real Madrid. El Barça cuando juega a campo abierto y no logra someter, sufre porque cuando tiene las línea separadas sufre porque Busquets no llega a las salidas". Además, Álvaro Benito apunta que "a nivel defensivo el Barcelona ha crecido una barbaridad" y que "Valverde ha dado ventaja a los rivales no incluyendo a Rakitic en el equipo las primeras jornadas".

Volviendo a hablar de Mbappé: "Dudo que Mbappé vaya a venir al Real Madrid, no lo veo a nivel contractual. No quiso venir al Real Madrid la primera vez, es la realidad. Él es parisino, su familia es de allí y cobra más allí, tengo dudas sobre qué equipo va a ser más aspirante a la Champions en 2022, es hacia donde camina el fútbol español, hacia los próximos años no va a poder acceder a los mejores salarios ni pagar a los mejores jugadores, está clarísimo".