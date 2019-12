Datos que desmienten a Rafael Ribó: el problema de la sanidad catalana no son los pacientes del resto de España

El Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, ha estado este lunes en la Cadena SER en Cataluña, con Josep Cuní. En dicha entrevista, el defensor del pueblo se ha tornado en defensor de la administración catalana asegurado que las deficiencias de la sanidad catalana se deben a los pacientes del resto de España. "La sanidad de Cataluña es excelente, la prueba es que vienen de otras comunidades autónomas a operarse aquí. Le garantizo que uno de los déficit es un sobrecoste derivado de esto", ha asegurado.

Transcripción completa del fragmento:

"Se pueden lanzar opiniones muy rápidas y con cifras que pueden ser interpretables en muchas direcciones. La sanidad pública de Cataluña es de una calidad excelente. Se lo puedo garantizar. La prueba es, que vienen de otras comunidades autónomas a intervenirse en Cataluña. Yo no sé si esta es la lista de espera más larga. Depende de cómo lo enfoquemos, pero lo que le puedo garantizar es que uno de los déficit que tiene la sanidad pública de Cataluña es que tiene un sobrecoste con la gente que viene a Cataluña a intervenirse. ¿Por qué? Porque ha habido un modelo excelente, que cuidado, si no lo mimamos, se puede ir al garete, con unos profesionales que están poniendo lo mejor de sí mismos, seguramente con una paga inferior a la que deberían cobrar. Falta una inversión tecnológica en maquinaria. La salud es carísima porque los descubrimientos en salud van a una velocidad mucho más rápida que las previsiones presupuestarias y, sobre todo, hubo una época en la que se fueron muchos médicos a otros lugares donde pagaban más, desde Gran Bretaña hasta otros sitios de Europa. Es evidente que hay un problema con las listas de espera, y le puedo garantizar que eso lo seguimos desde el Síndic con los informes que hacemos. Pero cuidado que no nos suceda como con la escuela, que nos equivocamos en poner la diana en un punto que no es el que serviría de verdad para mejorar la sanidad en Cataluña".

Esto no es así se mire el dato que se mire, tanto si se consultan las listas de espera como si se echa un vistazo a la financiación que las comunidades autónomas reciben, ya que aquellas autonomías que reciben pacientes derivados reciben una compensación económica.

En España hay un fondo de cohesión sanitaria que sirve para compensar a los pacientes derivados de otras comunidades autónomas. Es cierto que el gobierno de Mariano Rajoy lo recortó, pero según expertos consultados por la SER, si el dinero del fondo no llega a entregarse, son las comunidades las que se pagan entre ellas. De hecho suelen tener alianzas.

En segundo lugar, el ministerio de Sanidad dice que no es real vincular las listas de espera con la derivación de pacientes. Se deriva a enfermos ante procedimientos puntuales y muy complejos a hospitales de referencia de otras comunidades cuando la de origen no puede atenderlos por carecer de servicios punteros o equipamiento de alta tecnología. Y, por último, las cifras: Cataluña es la que mas pacientes tiene en lista de espera, 168.000 frente a los 52.000 de Madrid.

El Síndic de Greuges rectifica

"El Síndic no se puede retractar de lo que no ha dicho. Es radicalmente falso, se puede contrastar si lo que digo es o no es", ha apuntado Rafael Ribó en una comparecencia en el Parlament catalán, en las que ha negado haber afirmado lo recogido en la entrevista en la Cadena SER. Estas declaraciones se han producido después de que Ciudadanos le afease en la cámara haber pronunciado estas palabras.