En una época en la que la sombra de los amaños de partidos por las apuestas se extiende sobre muchos deportes, la imagen de un deportista durante un partido se ha hecho viral y ha indignado a muchos usuarios de las redes sociales.

Este deportista es el ucraniano Artem Bahmet, que perdió un partido en un torneo de Doha por 6-9 y 6-0 ante el tailandés Krittin Koaykul. Lo que se le reprocha no es que no ganara ni un solo juego. Ni siquiera que no fuera capaz de hacer un solo punto a su rival. Koaykul se apuntó los 48 puntos que se disputaron.

Lo que ha llamado la atención es el podre nivel mostrado por Bahmet, con una técnica de saque propia de alguien que a penas ha jugado al tenis e incapaz de devolver pelotas sencillas hasta para un aficionado. La mayoría de los usuarios que han comentado este vídeo en las redes apuntan a que el ucraniano se aprovechó del mínimo nivel de exigencia que existe para insctibirse en torneos como el ITF 15.000 de Doha y algunos medios especializados apuntan a que podría tratarse de una treta del jugador con un agente para ganar dinero en las apuestas.

En el torneo M15 de Doha se dio un "golden match" (ganar 6-0,6-0 sin perder un solo punto 48/48). Fue Krittin Koaykul (🇹🇭) el que venció a Artem Bahmet (🇺🇦) en Catar (📹: @stokaljona) pic.twitter.com/M2F3rh55IX — Drive Cruzado (@DriveCruzado) December 9, 2019