Xavi: "El estilo es innegociable, sufro si mi equipo no tiene el balón"

Xavi Hernández, actual entrenador del Al Sadd, concedió una entrevista a la FIFA, la cual ha sido publicada este miércoles a modo de previa del encuentro inaugural del Mundial de Clubes que disputan precisamente el Al Sadd y el Hienghene Sport de Nueva Caledonia.

En dicha entrevista, el ex jugador del Fútbol Club Barcelona reiteró una vez más lo importante que es para él la posesión de la pelota. "Sufro si mi equipo no tiene el balón. Ya me pasaba como jugador. Lo que quiero como entrenador es que mi equipo tenga el dominio en el juego, y entiendo que dominas cuando tienes el balón. Así me he criado tanto en el Barça como en la selección. Mi idea es: posesión alta, no especular, ir al ataque, cuantas más oportunidades creemos más oportunidades tendremos de ganar el partido… Pero sí me he sorprendido a mí mismo pensado mucho en el tema defensivo. Ahora le doy muchas vueltas, porque en ese 30-40% que no tienes la posesión hay que trabajar más. Supongo que forma parte del proceso de ser entrenador", comentó del aspecto más táctico del juego.

Además dejó claro que es algo que no está sujeto a debate, para él es innegociable. "Sí, sin ninguna duda. Es que yo no entiendo el fútbol sin tener el balón. Y para tener el balón hay que presionar alto, ir a recuperar rápido el balón haciendo una presión tras pérdida muy intensa… Por ahí van mis entrenos. El estilo para mí es innegociable. Evidentemente, dependiendo del rival hay que ver cómo vas a atacar o defender, pero no me gustaría que mis equipos se encerraran atrás o especularan".

Xavi reconoció en dicha entrevista cual es el sueño del Al Sadd en este corto torneo: llegar a la semifinal para medirse al Liverpool. "Para nosotros sería el premio gordo, porque eliminaríamos primero al campeón de Oceanía y luego al campeón de la CONCACAF, que es Monterrey, y lo hemos analizado y es un equipo de mucho nivel. No seríamos favoritos ante ellos. Si llegáramos a la semifinal con el Liverpool, sería jugar contra uno de los 3 mejores equipos del mundo. Llegar a ese partido es un objetivo, pero hay que ser honestos: lo tenemos francamente difícil".