Zinedine Zidane saldrá ante el Brujas con Vinicius, Jovic y Rodrygo como trío de ataque para cerrar la fase de grupos de la Champions League, tal y como ha informado Javier Herráez. El francés da descanso a Karim Benzema consciente de que en los próximos días visita Mestalla y el Camp Nou.

Falta por conocer los ocho jugadores restantes que a falta de confirmación oficial se espera que sean los siguientes: Areola, Odriozola, Varane, Militao, Mendy, Casemiro, Modric e Isco.

Zidane ha sorprendido manteniendo tanto a Casemiro como a Varane en el once, lo que demuestra que el brasileño es insustituible y que Nacho no está todavía al 100%. El galo da descanso, además de a Benzema y a los no convocados Ramos y Kroos, a Carvajal y a Fede Valverde.