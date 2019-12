Donald Trump se burla de su 'impeachment' y de los efectos del cambio climático

El presidente de EEUU Donald Trump se ha dado un baño de masas esta madrugada en Pensilvania donde ha dicho que los demócratas han presentado el impeachment más débil de la historia de Estados Unidos. El presidente estadounidense ha acusado a cualquier demócrata que vote en esta farsa, como lo ha llamado, que lo hará en contra de su dignidad y de su carrera.

"¡Es el impeachment más light de la historia del país!”, se ha burlado Trump sobre las acusaciones de los argos de abuso de poder y obstrucción al Congreso de Estados Unidos. El presidente de EEUU ha exclamado: "¡Pero si ni siquiera hay delitos! ¿Qué ha sido de todas esas horribles cosas que decían, como la extorsión?".

Ante una multitud entregada, Trump ha dicho que impeachment es una palabra muy fea que asocia con tiempos oscuros. "La buena noticia es que estamos en el mejor momento de nuestra historia. América está ganando de nuevo, está ganando como nunca", ha dicho el presidente estadounidense.

Burlas contra el cambio climático

Ha sido el primer acto de Donald Trump después de que los demócratas hayan presentado dos cargos contra él en el juicio político que puede terminar con su destitución.

En su intervención, también ha tenido palabras despectivas para los científicos y personas que luchan contra los efectos del cambio climático.

"Tendríais molinos de viento por todas partes si hubiérais elegido a la corrupta Hillary. ¡Esos molinos de viento! ¡Cariño, quiero ver la televisión esta noche y no hay maldito viento, ¿qué puedo hacer? ¡Quiero ver los resultados de las elecciones! Cariño, no sopla ya el viento como solía hacerlo debido al calentamiento global, creo. No más viento, no más vida, el nivel del océano aumentará. ¡Vamos a ser aniquilados!", se ha mofado.