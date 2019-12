Sánchez acepta la propuesta del rey y se presentará a la investidura

El rey Felipe VI ha propuesto este miércoles a Pedro Sánchez como candidato a la investidura tras la ronda de contactos que el monarca ha mantenido estos días con los líderes de hasta 18 formaciones políticas. Así lo ha confirmado la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

El presidente en funciones Pedro Sánchez ha afirmado minutos después que acepta el encargo de Felipe VI: "He trasladado al rey mi disposición a aceptar el encargo", ha dicho en rueda de prensa desde Moncloa. "Es un encargo que asumo con honor, responsabilidad y con gratitud al pueblo español", ha afirmado Sánchez, quien ha insistido en que "los ciudadanos fueron claros y quieren que gobierne el PSOE".

Sánchez ha pedido en su discurso, en el que solo ha aceptado dos preguntas de los medios de comunicación que todos los partidos "actúen con altura de miras" y ha anunciado las medidas que va a tomar durante los próximos días. El próximo lunes el presidente del Gobierno en funciones se reunirá con los líderes del PP y Cs, Pablo Casado e Inés Arrimadas. Por su parte, la portavoz de los socialistas, Adriana Lastra, se reunirá con los líderes de todos los partidos "para ver si podemos encontrar una mayoría más amplia".

Por último, Pedro Sánchez ha anunciado que a partir de la próxima semana llamará a todos los presidentes autonómicos, entre los que se encontrará Quim Torra, "para transmitirles el deseo de poder contar con un gobierno cuanto antes".

Sobre las negociaciones con ERC el presidente se ha mostrado optimista, pero no ha dado muchos detalles: "Las negociaciones tienen que ser discretas para que puedan llegar a buen puerto", ha dicho un Sánchez que ha "agradecido" a los independentistas su actitud de cara a las negociaciones para la investidura. Eso sí, no ha puesto fecha a su posible investidura: "Lo primero es el qué y lo segundo es el cuándo".

A los que no ha agradecido su actitud el candidato a la investidura ha sido a los líderes del Partido Popular y de Vox, a los que ha criticado por ser los dos únicos partidos que están en el 'no' rotundo al PSOE. "Aquí se puede formar gobierno proponiendo un gobierno de coalición inédito, se puede facilitar el gobierno y hay dos fuerzas políticas (la ultraderecha y el PP) que han dicho que no y que tendrán que explicar si quieren terceras elecciones", ha afirmado Sánchez en su rueda de prensa.

Sánchez acepta la propuesta del rey sin tener aún asegurados los apoyos necesarios, ya que sigue pendiente su negociación con ERC para que los diputados de este partido faciliten esa investidura al menos con una abstención. Sí existe ya un acuerdo entre los socialistas y Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición.