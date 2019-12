Rajoy revela las razones por las que no dimitió como presidente del Gobierno

Mariano Rajoy ha acudido este miércoles a El Hormiguero para hablar sobre su último libro, en el que hace un repaso a sus siete años al frente del Gobierno. Por esa misma razón, y con el objetivo de recordar algunos de los momentos más destacados de su trayectoria como político, Pablo Motos le ha preguntado sobre algunos de ellos.

Desde la decisión de aplicar el artículo 155 en Cataluña o la declaración unilateral de independencia de Carles Puigdemont hasta la moción de censura que acabó con su legislatura. Tras hablar sobre esta última, el que fuera líder del Partido Popular ha revelado las razones por las que no dimitió como presidente, algo que podría haber ayudado a su partido a continuar al frente del gobierno.

Sánchez habría sido elegido presidente del gobierno de todas maneras

A pesar de que Pedro Sánchez aseguró que retiraría la moción de censura contra el PP en caso de que Mariano Rajoy presentara su dimisión, el líder de los populares decidió mantenerse al frente del Gobierno al considerar que la llegada del socialista al gobierno era inevitable: "Aunque hubiera dimitido, Sánchez habría sido elegido presidente del gobierno de todas maneras porque continuaba el proceso de la moción de censura".

Con el objetivo de reforzar su teoría, el que fuera presidente del gobierno ha recordado que si un alcalde se enfrenta a una moción de censura, y presenta su dimisión, la moción continúa y se vota de nuevo en busca de un nuevo regidor. Por todo ello, el líder del Partido Popular decidió seguir al frente del gobierno y no fiarse de las promesas de Sánchez.

"No tenía ningún sentido"

¿Qué hubiera pasado si Mariano Rajoy hubiera dimitido? Tal y como ha explicado el político gallego, que el Rey habría citado a todos los partidos para una sesión de investidura. De esta manera, Pedro Sánchez habría sido nombrado presidente del gobierno sin la necesidad de obtener la mayoría absoluta que lograría semanas más tarde para llevar a cabo la moción de censura.

Por todo ello, Mariano Rajoy decidió no dimitir: "No tenía ningún sentido y hubiera supuesto que el Partido Popular dimitía de sus responsabilidades de gobierno por una sentencia en la que no fuimos condenados a nada". Así, Rajoy considera que hizo lo que tenía que hacer y que volvería a hacerlo una y otra vez, ya que Pedro Sánchez acabaría siendo presidente de todas formas.