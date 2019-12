Broncano, a un invitado de 'La Resistencia': "Esto es de lo mejor que se ha hecho aquí"

'La Resistencia' continúa generando titulares gracias a sus entrevistas y sus invitados, que se entregan fervientemente a la causa. Este martes, sin ir más lejos, Roberto Leal acudió al programa de Movistar Plus para promocionar el inminente regreso de 'Operación triunfo' y hablar de las ocurrencias de David Broncano. En esta ocasión llamó especialmente la atención su respuesta a la pregunta del dinero.

"A mí no me ha invitado a comer el directo del banco de momento, así que no tengo mucha mandanga", dijo primero Roberto, una contestación que para Broncano no fue suficiente: "No distraigas". Fue entonces cuando el presentador titular de TVE invitó al presentador a ojear su página de Wikipedia ya que, según él, aparecía lo que ganaba por trabajar en una cadena pública.

Broncano le hizo caso y accedió a la web, pero lo que encontró fue la página de Roberto Leal modificada. "Y desde que nació empezó a amasar una gran fortuna y como sabía que hoy, en 'La Resistencia', le iban a preguntar cuánto dinero tiene...¡a tu casa, Broncano!", se podía leer en su biografía de Wikipedia.

"¿Pero y esto?", dijo Broncano entre risas. "Esto es de lo mejor que se ha hecho aquí en dos años".