Roberto Soldado se apunta una autocrítica con letras mayúsculas. En una entrevista concedida al diario 'The Guardian', el delantero del Granada, excanterano del Real Madrid, reconoce los errores que cometió en su primera etapa como futbolista, cuando convivía en el vestuario de los galácticos pero decidió no copiar nada de lo que le mostraban los pesos pesados del Real Madrid.

"Yo era un niñato [...] Había jugadores como Figo, Zidane, Raúl, que eran soperprofesionales... Pero yo me fijé en otros. Seguí lo que no debería haber seguido", reconoce en su conversación con el periodista Sid Lowe. Un hecho demuestra cómo Soldado se dejó llevar: "Ahora peso siete kilos menos que en el Real Madrid. Veo fotos mías y me avergüenzo", reconoce el delantero.

Soldado, en su última visita al Bernabéu, con el Granada, el pasado mes de octubre. / Getty Images

"Salía pensando que era mejor que Beckham. No estaba preparado. Mi cabeza no estaba lista. Es difícil [...] Miro hacia atrás y pienso 'Qué niñato fui'. Alguien debería haberme agarrado, darme una bofetada y preguntarme qué estaba haciendo", añade. La solución empezó a llevar cuando su padre pidió un permiso en el trabajo para trasladarse a Madrid y estar cerca. "Estableció límites", asegura. Después conoció a su esposa y se "resolvió todo".

En la entrevista, Soldado también echa la vista atrás con nostalgia cuando recuerda su etapa en el Tottenham, una etapa de la que tampoco se siente contento. El punta no explica por qué se siente así, pero afirma que tampoco ayudó el hecho de coincidir con un jugador joven de gran proyección e ídolo local como Harry Kane.