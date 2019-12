Klopp renueva con el Liverpool hasta 2024

Jürgen Klopp, valorado como uno de los mejores entrenadores del mundo, es el gran protagonista del día. El Liverpool ha anunciado la renovación del técnico alemán hasta 2024, que de cumplirlo hará que Klopp cumpla casi una década en el conjunto red.

Sin duda, es la mejor de las noticias para los hinchas de Anfield que ven sus deseos hechos realidad y tendrán Klopp para rato. El ex del Dortmund llegó en invierno de 2014 para iniciar un proyecto ambicioso, y en su primera temporada firmó una remontada épica frente al Dortmund, la antesala de lo que vendría, y clasificó al Liverpool a la final de la Europa League, en la que cayó derrotado por el Sevilla.

Desde la llegada del alemán el Liverpool no ha parado de crecer, cogió un conjunto hundido después de la fatídica temporada del 'resbalón de Gerrard' y ha formado un equipo ganador. La Champions League de la pasada temporada fue el gran triunfo que los ingleses no disfrutaban desde la épica final de Estambul, pero no la guinda que tiene nombre y apellidos: Premier League.