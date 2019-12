HBO, a la conquista del streaming con su tridente español

A falta de Disney+, que llegará a España el próximo 31 de marzo, los gigantes del streaming preparan sus armas para el 2020. En el caso de HBO España, la plataforma apostará por varios títulos de ficción 'Made in Spain'.

Patria, Por H o por B, 30 Monedas.



2020 vendrá cargado de grandes historias. pic.twitter.com/aisAbw7anC — HBO España (@HBO_ES) December 12, 2019

En mayo de 2020 estrenará 'Patria', la adaptación televisiva de la exitosa novela de Fernando Aramburu. Se trata de una de las series más esperadas del próximo año, pero no la única. Y es que HBO también ha anunciado que próximamente también llegarán '30 monedas', de Álex de la Iglesia, y 'Por H o por B', una comedia escrita y dirigida por Manuela Burló Moreno.

Otros estrenos de HBO España

Pero ojo, porque los próximos meses viene desde Estados Unidos algunas novedades y sonados regresos. HBO España trae en 2020 numerosos estrenos que arrancan en enero, con 'The New Pope' (11 enero), 'El visitante' (13 enero) y 'Avenue 5' (20 enero).

Les seguirán en los próximos meses otros títulos como el spinoff de 'Riverdale', 'Katy Teen' (7 de febrero), 'La conjura contra América', 'The Undoing' (con Hugh Grant y Nicole Kidman), 'Territorio Lovecraft', 'La innegable verdad', 'The Third Day', 'Run' e 'Industry' (dirigido por Lena Dunham).

Habrá también lugar para regresos destacados, como la tercera entrega de 'Westworld' o los nuevos episodios de 'Killing Eve', 'El cuento de la criada' y 'Manifest', además de nuevas dosis de comedia con 'Barry', 'Curb Your Enthusiasm' e 'Insecure'.